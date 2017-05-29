Санкт-Петербург, 29 мая, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Единый госэкзамен по географии сегодня, 29 мая, в Санкт-Петербурге сдают 823 человека. На проводимый в этот же день ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям зарегистрировалось 3504 человека — в 4,2 раза больше.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

По данным городского комитета по образованию, за год число желающих сдать информатику в Петербурге возросло: в прошлом году на ЕГЭ по этому предмету было подано 3360 заявок. В 2016 году экзамен по информатике и ИКТ проходил 16 июня, одновременно с ЕГЭ по истории.

Что же касается географии, то ее популярность у петербургских выпускников снизилась, несмотря на значительные усилия по популяризации этого предмета, предпринимаемые Русским географическим обществом со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге и даже руководителями государства.

В 2016 году на ЕГЭ по географии в Петербурге была подана 1081 заявка, а сейчас их — на 258 меньше. Год назад географию сдавали 27 мая, параллельно проходил ЕГЭ по литературе. В 2016 году 15 петербуржцев набрали 100 баллов по ЕГЭ по географии.

Добавим, что заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ досрочного периода в Петербурге в текущем году подали 217 человек. В ЕГЭ по географии в досрочный период участвовали 88 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая начался основной этап проведения Государственной итоговой аттестации. В целом по России заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали около 65,5 тысячи человек, выпускной экзамен по географии в основной период сдавать решили 21,5 тысячи выпускников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии — 37 баллов.

Отметим, что по итогам 2016 года систему подготовки к ЕГЭ в Петербурге Рособрнадзор признал лучшей в стране. 240 петербургских выпускников показали результат в 100 баллов.