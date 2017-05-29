Барнаул, 29 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. После отзвеневших на прошлой неделе «последних звонков», у бывших алтайских школьников наступил ответственный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Основной его этап продлится продлится до 1 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова Прощай, школа!

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Сегодня, 29 мая, более 700 выпускникам предстоит сдать ЕГЭ по информатике и ИКТ, и еще порядка 350 — по географии. На сдачу первого отводится 3 часа 55 минут, второго — 3 часа.

«Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать участнику ЕГЭ для подтверждения освоения общеобразовательных программ, по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии — 37», — подчеркивают специалисты Минобразования Алтайского края.

Резервным днем для сдачи ЕГЭ (в случае если школьник не присутствовал на экзамене по уважительным причинам) станет 20 июня. Известно также, что на 31 мая назначен экзамен по математике базового уровня. Его будут сдавать более 7,5 тыс. человек.

Всего в 2017 году на экзамены зарегистрировалось 12,7 тысяч человек, из них 11,6 тысяч выпускников текущего года. В Алтайском крае будет функционировать 94 массовых пункта проведения экзамена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году школы окончили более 30 тыс. Алтайских выпускников. В 2016 году ЕГЭ сдавали 12,3 тысячи участников. Экзамен по русскому языку сдали 12 тыс. 030 человек (в 2015 году — 11 тыс. 596). Базовую математику сдавали 10 тыс. 690 человек (в 2015 году — 8086). Увеличилось и количество желающих сдать ЕГЭ по профильной математике — 8074 человека (в 2015 году — 7896).