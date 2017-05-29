Верхняя Салда, Свердловская область, 29 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Свердловской области осуждён бывший начальник отдела полиции Верхней Салды. Он признан виновным в 20 эпизодах мошенничества и приговорён к двум годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Руководитель пресс-службы Свердловской области Марина Канатова уточнила, что будучи начальником отдела полиции Верхней Салды, осуждённый с 2011 по 2014 гг. уговаривал своих сотрудников писать заявления на материальную помощь в связи со смертью родственника, а полученные деньги велел передавать ему. Таким образом, в результате мошеннических действий бюджету был нанесён ущерб свыше 500 тыс. рублей.

«Экс-полицейский был также приговорён к денежному штрафу в размере 150 тысяч рублей, а его автомобиль «Митсубиси» был изъят в счёт погашения нанесённого ущерба», — сообщила Марина Канатова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области уточнили, что бывший руководитель был уволен в 2014 году, до того, как были выявлены криминальные эпизоды и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Напомним, что ранее в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы МВД, которую уличили в использовании поддельного диплома.

«Она была «вычислена» сотрудниками собственной безопасности полиции регионального полицейского главка, и уволена из органов МВД по отрицательным мотивам. Все материалы были переданы в СУ СКР по Свердловской области», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В пресс-службе регионального следственного управления подтвердили, что отношении женщины Верх-Исетским отделом СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — «Использование заведомо ложного документа».