Севастополь, 29 мая, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Валерий Медведев покинул должность председателя избирательной комиссии Севастополя. Об этом он объявил сегодня, 29 мая, журналистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

obsidianphotography Шахматы

Как сообщил Медведев, он написал заявление о сложении полномочий председателя 26 мая. Он также вышел из состава комиссии.

Медведев пояснил, что решение покинуть пост председателя избиркома — добровольное, и советовался он только с супругой. Он также сообщил, что в ближайшее время ему будет предложена должность в правительстве города, в которой он также будет курировать избирательный процесс.

«Я добровольно сложил с себя полномочия председателя и члена городской избирательной комиссии, написал заявление губернатору. Он согласился с ним. В пятницу, 26 мая на заседании избиркома мое заявление о сложении полномочий утвердили», — рассказал Медведев.

Медведев пояснил, что был включен в избирком по квоте губернатора, в ближайшее время врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников определит нового члена комиссии взамен выбывшего.

«Сегодня в Центризбиркоме определяется кандидат, — добавил он. — Вопрос избрания нового председателя решится на заседании городского избиркома, сроки проведения которого согласует ЦИК».

Медведев занимал пост председателя горзбиркома с 2010 года (по выборам в городской Совет Севастополя), руководил Севастопольской городской избирательной комиссией во время референдума 16 марта 2014 года.

Смена председателя Севастопольского горизбиркома проходит в преддверии выборов губернатора Севастополя, которые запланированы на 10 сентября. Ожидается, что 6 июня Законодательное собрание даст старт избирательной кампании.

Также в единый день голосования в Севастополе кроме выборов главы региона, состоятся довыборы одного мажоритарного депутата Законодательного собрания.

Что касается выборов губернатора, то ранее политсовет местного отделения «Единой России» утвердил пять кандидатов для участия в праймериз по отбору кандидатов для участия в выборах губернатора Севастополя. В список участников вошел врио главы города Дмитрий Овсянников. Коалиция 10 партий также попыталась выбрать единого кандидата для участия в выборах главы города. В результате народных праймериз были определены четыре популярных политика.