Астрахань, 29 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Собравшиеся держали в руках плакаты. Помимо простых горожан, в митинге приняли участие и представители партий и научных кругов, общественники. Начали участники протестной акции и сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину. У главы государства они намерены искать помощи в решении злободневной проблемы.

Ast-news.ru Митинг в Астрахани

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Камызякский район Астраханской области: улицы без воды и газ втридорога

Как сообщало ИА REGNUM, эпопея с многотысячными счетами за потребление газа, которые начали получать жители Камызякского района области, началась с января 2017 года. В думу поступило свыше 200 жалоб. Огромную задолженность за потребление услуги представители ресурсоснабжающей организации объяснили несвоевременным обращением к ним людей с просьбой опломбировать прибор учета и зарегистрировать его после установки. Потому и платеж начисляется по нормативу, что в разы дороже.

В ситуацию вмешались депутаты областной думы, которые обсудили этот вопрос в феврале. После чего в прокуратуру был направлен запрос. Проведенная надзорным ведомством проверка показала, что «Газпром межрегионгаз Астрахань» допустил ряд нарушений закона.

Подробнее: С завышенными счетами за газ в Астраханской области разберётся прокуратура

В марте проблему с завышенными расчётами по газовым платежам с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Юрием Фроловым обсудил губернатор региона Александр Жилкин.

«У нас, к сожалению, систематически возникают проблемы, которые нервируют и беспокоят население, когда им неожиданно приходят счета с запредельным количеством нулей», — сказал губернатор.

По словам Юрия Фролова, такая ситуация складывается в том числе и из-за федерального законодательства: «Если до 30 числа человек не передает показания счётчика, а до десятого числа следующего месяца не платит, то, естественно, включается карательный механизм — нормативное начисление плюс пени».

Такой подход Александр Жилкин назвал неверным.

«Система организации платежей, сверки у вас самая утяжелённая из всех генерирующих компаний, — обратился губернатор к руководителю «Газпром межрегионгаз Астрахань». — Никто не разбирается в частных обращениях, не идёт навстречу. Нет комфортного предоставления возможности взаимодействовать с вашими специалистами».

Жилкин потребовал прекратить эту «вакханалию», добавив, что сотрудники компании «должны с каждым случаем разбираться индивидуально, а не просто выставлять счета с запредельными суммами». На что Фролов заверил, что необоснованно начисленные платежи добропорядочным плательщикам будут пересчитаны.

Выставленные завышенные платежи за газ камызякцам уже начали пересчитывать.

А в мае история получила своё продолжение. Теперь на завышенные счета пожаловались жители Наримановского и Ахтубинского районов. Представители газоснабжающей организации также пояснили, что всё дело в нерасторопности самих астраханцев, которые тянут с опломбировкой прибора учета. Парламентарии пришли к выводу, что компания намеренно создает препятствия для людей. Было предложено написать обращение в федеральные органы власти с просьбой вмешаться в ситуацию.