Великий Новгород, 29 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Великом Новгороде торжественно открыт бюст композитора, пианиста, дирижёра, педагога, уроженца Новгорода Антония Аренского. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, бюст установлен в сквере на территории музыкальной школы, носящей имя композитора.

Duma.nov.ru Бюст Антония Аренского в Великом Новгороде

Автор бюста — скульптор, заслуженный художник Российской Федерации Надежда Петина.

«Символично, что бюст был открыт именно здесь, рядом с памятником Сергею Рахманинову, который был учеником Антония Аренского. А значит музыкальный маршрут нашего города пополнится ещё одной достопримечательностью», — отметил спикер думы Великого Новгорода Владимир Тимофеев.

Напомним, Антоний Аренский родился 7 июля 1861 года в Новгороде. Здесь он прожил 11 лет, позже учился в Петербургской консерватории, после окончания которой в 1882—1895 годах преподавал в Московской консерватории. Среди учеников Аренского был Сергей Рахманинов. Лучшие произведения Аренского написаны в жанре камерной вокальной и инструментальной музыки. Он создал две симфонии, оперы «Сон на Волге», «Рафаэль», «Наль и Дамаянти», балет «Ночь в Египте», музыку к поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан» и к пьесе Шекспира «Буря». Аренский — автор первых учебных пособий для обучения студентов.

В Великом Новгороде есть детская музыкальная школа, носящая его имя, а в 2011 году имя Аренского было присвоено Новгородской областной филармонии — внутри здания также установлен бюст композитора. Ежегодно в Великом Новгороде проходят фестивали, где звучит музыка Антония Аренского.