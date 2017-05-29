Петропавловск-Камчатский, 19 января, 2021, 08:59 — ИА Регнум. На Тихоокеанском флоте (ТОФ) ВМФ России в составе соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (Камчатка) сформирован экипаж для корвета «Проворный», строящегося на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом 19 января сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

«Военные моряки пройдут обучение в Объединённом центре ВМФ, где изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям», — говорится в сообщении.

После завершения курса теоретической подготовки, экипаж пройдёт стажировку на однотипном корвете проекта 20 385, после чего сдаст выпускные экзамены на допуск к управлению новейшим боевым кораблём. Экипаж «Проворного» совместно с представителями военной промышленности примет участие в ходовых и опытных испытаниях корабля и последующей государственной приёмке корабля от завода-изготовителя.

Многоцелевые корветы (сторожевые корабли) проекта 20 385 разработаны ЦМКБ «Алмаз» на базе проекта 20 380. Они предназначены для выполнения эскортных и ударных задач в ближней морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМФ России намерен оснастить Тихоокеанский флот шестью корветами проекта 20 385 вслед за принятием в состав ВМФ головного корабля этой серии — корвета «Гремящий». Также в перспективе подобные корабли будут заказаны и для других российских флотов.

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