Вашингтон, 29 мая, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи СМИ, заявившие о том, что его зять Джаред Кушнер пытался создать секретный канал связи с Россией, сообщает 29 мая Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

После того, как Трамп вернулся из своего первого зарубежного визита, он столкнулся с многочисленными вопросами по поводу предполагаемых связей старшего советника президента США Джареда Кушнера с послом России Сергеем Кисляком.

«Я считаю, что большинство утечек из Белого дома являются сфабрикованной ложью. Это фэйковые новости», — написал Трамп на своей страничке в Twitter.

В своем заявлении, сделанном 28 мая, Трамп похвалил Кушнера за его работу в качестве советника президента.

«Джаред проделал замечательную работу для страны. Я полностью ему доверяю. Он работает над программами, которые сэкономят для нашей страны миллионы долларов. Помимо этого, еще, быть может, важнее, он очень хороший человек», — отметил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп с самого начала своего президентского срока начал подвергаться обвинениям в связях с Россией. В результате подобных обвинений в отставку вынужден был уйти советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн. Давлению подвергался и генеральный прокурор Джефф Сешнс. В настоящее время подобные обвинения выдвигаются в отношении Кушнера.