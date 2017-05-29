Вашингтон, 29 мая, 2017, 09:20 — ИА Регнум.

Необычные вспышки красного цвета были замечены на втором этаже Белого дома, передает телеканал Fox 5 Atlanta.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Вспышки зафиксированы в 20:30 (время местное) 28 мая, и к настоящему моменту они прекратились. Причина возникновения вспышек не названа.

«Вспышки прекратились, но официальные лица не комментируют инцидент», — говорится в сообщении телеканала.

Отметим, что телеканал ведет прямую трансляцию у стен Белого дома.

Происходящее зафиксировали веб-камеры Livestream. Продолжительность вспышек составила 20 минут, уточняет breaking911.com.