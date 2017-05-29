Москва, 29 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Банк России 29 мая отозвал лицензию у «Айви Банка» (г.Москва) и «РИТЦ Банк» (г. Петрозаводск). Полностью аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у банка «ИР-Кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что «Айви Банк» совершал операции и сделки, которые привели к банкротству и создали реальную угрозу интересам и вкладчиков.

«РИТЦ Банк» утратил способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратил операционное обслуживание клиентов.

У «ИР-Кредит» аннулирована лицензия в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности банка.

В «Айви Банке» и «РИТЦ Банк» будут назначены временные администрации, а в банке «ИР-Кредит» будет назначена ликвидационная комиссия.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Айви Банк» занимал 432 место в банковской системе РФ, «РИТЦ Банк» — 555 место, «ИР-Кредит» — 560 место.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года лишились лицензии более 20 банков. За 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

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