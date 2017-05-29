Хабаровск, 29 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие выходные зафиксировано 5 лесных пожаров. В число пораженных огнем территорий попал и свободный порт Ванино, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1897

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Тайга горит в Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском и Ульчском районах.

«Хотя угрозы населенным пунктам нет, но все пожары возникли исключительно по вине местного населения. Несмотря на строжайшие запреты, на введение в 14 районах края особого противопожарного режима, люди крайне безответственно относятся к лесу, к природе. Сейчас мы усилили наземное и авиационное патрулирование лесов. На тушении огня задействованы 91 сотрудник различных специализированных подразделений, 4 единицы техники», — сообщил начальник отдела охраны и защиты лесного фонда края Сергей Бутин.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пожароопасного периода в Хабаровском крае зарегистрировано 175 лесных пожаров. По вине безответственных людей огнем повреждено 14 975 гектаров тайги. За нарушение требований пожарной безопасности в лесу в пожароопасный период предусмотрена хоть и очень серьезная, но, тем не менее, административная ответственность.