Архангельск, 29 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. В Архангельске торжественно открыли новый пункт базирования дивизиона пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району Дивизион сторожевых кораблей в Архангельске

По словам начальника Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Игоря Константинова, масштабное строительство объектов пограничной инфраструктуры в Арктике является следствием реализации политики высшего руководства страны по укреплению пограничной безопасности на севере России.

«Совершенствование материальной базы пограничных органов ФСБ России осуществляется планомерно, в четком соответствии Концепции развития береговой охраны ФСБ до 2025 года», — сказал Игорь Константинов.

Отметим, что среди задач, стоящих перед архангельским дивизионом сторожевых кораблей, является обеспечение безопасности на Севморпути, в том числе и по охране морских биологических ресурсов, обеспечении безопасности мореплавания и защите национальных интересов.

«Оснащенный новейшим оборудованием, пункт базирования, позволит качественно и на современном технологичном уровне обеспечить работу кораблей и катеров зоне ответственности Пограничного управления — западном секторе Арктики», — подчеркнул Константинов.

Помимо сторожевых катеров службу в Архангельске будет нести пограничный корабль «Бриз».

«Он носит имя сторожевого корабля, геройски служившего в годы Великой Отечественной войны, — рассказал Игорь Константинов. — Находясь в дозоре, он обнаружил всплывшую немецкую лодку и таранил её».

По словам военных, современный «Бриз» достойно несёт имя предшественника: в Архангельск он пришёл после успешного выполнения боевого задания.

Напомним, в настоящее время подразделения пограничного управления по арктическому западному району расположены на побережье Баренцева и Белого морей, на Арктических островах, в морских портах Архангельск, Мезень, Онега и Нарьян-Мар. Основными задачами являются охрана государственной границы на море, внутренних Протяжённость охраняемого участка границы составляет более пяти тысяч километров по линии морской границы и более семи тысяч километров по береговой линии.