Пекин, 29 мая, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Академия наук КНР опубликовала заявление, согласно которому в ближайшее время Китай запустит свой первый рентгеновский телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT), который позволит ученым наблюдать за источниками радиоактивного излучения в области Млечного Пути.

(сс) tpsdave Черная дыра

«Наш телескоп обладает уникальными характеристиками, которые позволяют вести наблюдения за высокоэнергетическими небесными телами, например, черными дырами или нейтронными звездами. Мы надеемся, что HXMT позволит пролить свет на процесс возникновения черных дыр и сильных магнитных полей нейтронных звезд», — заявил ведущий научный сотрудник Академии наук КНР Чжан Шуаннань.

По словам ученого, использование HXMT приведет к новым научным прорывам в астрофизике. Первый китайский рентгеновский телескоп позволит ученым из КНР открыть новые виды черных дыр, а также изучить состояния нейтронных звезд в условиях экстремальной гравитации и сильнейшего магнитного поля, пишет «Жэньминь жибао».

По сравнению с аналогичными аппаратами иностранного производства китайский HXMT имеет большую зону обнаружения и более широкий энергетический диапазон, что дает ему ряд преимуществ в наблюдении за черными дырами, излучающими рентгеновские лучи.

«Проще говоря, наш рентгеновский телескоп может более эффективно сканировать галактику», — пояснил Чжан Шуаннань.

Телескоп HXMT способен работать в диапазоне от 1 до 250 кэВ, ранее для подобных наблюдений китайским специалистам требовалось сразу несколько орбитальных аппаратов. Сотрудник Академии наук КНР отметил, что во вселенной представлены сотни миллиардов черных дыр и нейтронных звезд, для наблюдения за которыми необходимы новые спутники.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, NASA планирует летом 2018 года запустить в космос исследовательский зонд, который приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние. Об этом сообщается на сайте космического управления.