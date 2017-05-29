Москва, 29 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. Центробанка РФ с 29 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «ИР-Кредит» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Лицензия аннулирована на основании статьи 23 ФЗ «О банках и банковской деятельности» в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности банка.

Согласно представленным в ЦБ данным, банк «ИР-Кредит» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В кредитной организации будет назначена ликвидационная комиссия.

Согласно данным отчетности, по величине активов «ИР-Кредит» занимал 560 место в банковской системе РФ.

Читайте также: Центробанк РФ лишил лицензии московский «Айви Банк»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая Банк России оставил без лицензий два московских банка — «Айви Банк» и петрозаводский «РИТЦ Банк». С начала 2017 года лишились лицензии более 20 банков. За 2016 год Центробанк РФ отозвал лицензии у 88 банков. В 2015 году Банк России лишил лицензии на проведение банковских операций 93 банка.

Читайте также: Петрозаводский «РИТЦ Банк» лишился лицензии