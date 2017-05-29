Вашингтон, 29 мая, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о полном доверии своему старшему советнику и зятю — мужу Иванки Трамп Джареду Кушнеру, говорится в комментарии, распространенном газетой The New York Times.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

По словам Трампа, Кушнер делает «отличную работу для страны», его уважают все, кто работает над программами. Президент США отметил, что эти программы сэкономят для США миллиарды долларов.

«Я полностью ему доверяю», — цитирует Трампа газета.

Он также отметил, что Кушнер — «очень хороший человек», и это является наиболее важным.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на данные разведки сообщила о том, что Кушнер обсуждал с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком возможность создания «секретного и безопасного канала связи» между переходной командой Трампа и Кремлем.

По данным издания, об этом предложении Кушнера Кисляк доложил руководству в Москве. Согласно его сообщению, Кушнер сделал предложение о создании канала связи во время встречи в декабре 2016 года в Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

В связи с этим ряд американских конгрессменов потребовали от Кушнера объяснений. Адвокат советника Трампа Джейми Горелик заявила, что Кушнер готов выступить перед членами Конгресса и рассказать им подробности своих встреч с российскими официальными лицами.

Телеканал NBC News несколькими днями позже со ссылкой на источники сообщил, что ФБР по данному факту начало проверку. Якобы Кушнер владеет важной информацией, имеющей отношение к «попыткам вмешательства России в президентские выборы 2016 года».