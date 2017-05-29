Новосибирск, 29 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. У новосибирцев традиционно много идей и инициатив. Когда на дискуссионной площадке проходило обсуждение одного из городских приоритетов — «Зеленый город», мы получили множество предложений от горожан по благоустройству парков, скверов, дворов. Поэтому и решили предложить им участие в новом конкурсе, лучшие идеи будут отбираться путем прямого голосования», — отметил Скатов.

Invest.novo-sibirsk.ru Новосибирск

В рамках конкурса горожанам предлагается высказать свои идеи по улучшению жизни в городе по четырем направлениям: благоустройство, проекты в сфере культуры и спорта, арт-объекты, предложения по социально-экономическому развитию.

Предложения принимаются с 1 июня до 1 августа. Затем конкурсная комиссия отберет 250 идей, которые будут представлены на суд горожанам. 1 сентября стартует всеобщее голосование, и спустя месяц, 1 октября, будут названы победители — 125 лучших идей (по десять от каждого района — всего 100, и 25 крупных общегородских идей).

Как сказал ИА REGNUM сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев, он бы в рамках конкурса предложил введение эффективной схемы общественного транспорта.

«Городу совершенно чужды проблемы пешеходов. Тротуары, пандусы для колясок перегораживаются киосками, крылечками магазинов, не говоря уже о припаркованных автомобилях, что уже само собой разумеется. Чтобы прогулка по городу была комфортной нужно навести элементарный порядок. Особо остро стоит проблема общественного транспорта, который работает очень неэффективно, даже по сравнению с соседними городами. Новосибирску нужно внедрение единой транспортной модели, когда расписание транспорта будет чётко выверено, когда автобусы перестанут простаивать на остановках, когда на этих остановках будет вывешено поминутное расписание прохождения каждого маршрута. Понятно, что для этого нужно многое сделать», — отмечает Голодяев, подчеркивая, что нужны выделенные полосы, датчики фиксации движения, перехватывающие парковки, система проездных документов, позволяющая в течении определённого времени проезжать по одному билету с пересадками — тогда и автомобилисту будет выгодно не стоять каждый день в пробке, а пересаживаться на движущийся общественный транспорт.

«Всё это, — говорит Константин Голодяев, — стоит денег и кропотливой работы. Но это цивилизация. Так живут уже многие и к этому всё равно надо идти».

Отметим, что Новосибирск — административный центр Новосибирской области и Сибирского федерального округа, самый крупный мегаполис Сибири и крупнейшее муниципальное образование в России. Город образован в 1893 году как поселок строителей железнодорожного моста через Обь Транссибирской магистрали, но до 1895 года он значился как поселок Александровский, до 1917 года — поселок Ново-Николаевский и до 1926 года — Новониколаевск. 12 февраля 1926 года ВЦИК утверждает новое название краевого центра — Новониколаевск переименован в Новосибирск.

Сегодня площадь территории Новосибирска составляет более 505 км2, численность населения более1,6 млн человек. Бюджет Новосибирска на 2017 год выглядит следующим образом: доходная часть — 36, 1 млрд рублей, расходная — 36,9 млрд рублей, дефицит — 0,8 млрд рублей.