Симферополь, 29 мая, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Власти Крыма планируют к 2018 году увеличить количество полностью оборудованных пляжей на треть, заявил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий.

Архип Куинджи. Кипарисы на берегу моря. Крым. 1887

По его словам, в 2016 году оборудованных пляжей в Крыму было 367, в 2017 году — 470. К 2018 году, после того, как пройдет несколько конкурсов об аренде пляжей, их будет 500, сказал министр.

Стрельбицкий добавил, что сезон 2017 года отличается от предыдущего именно ростом числа оборудованных пляжей. Всего, по данным министерства туризма региона, с начала 2017 года в Крым приехало 750 тыс. туристов, как и годом ранее.

Он выразил надежду, что в июне и июле изменится ситуация с недостаточно активным ранним бронированием путевок в Крым.

«Турция уже объявила о своих ценах на активную часть (курортного) сезона, и они выше, чем в Крыму», — пояснил Стрельбицкий.

В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году — около 4,6 млн. По прогнозам министерства, Крым будет принимать ежегодно по 6 млн туристов.