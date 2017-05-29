Новосибирск, 29 мая, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вошел в состав президиума ЦК КПРФ, ранее первый секретарь новосибирского областного комитета партии Локоть был членом ЦК. Членом центрального комитета стал второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ, заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов, который ранее был кандидатом в члены ЦК. Кандидатами в члены стали депутат Законодательного собрания Новосибирской области, советник мэра Новосибирска Андрей Жирнов, секретарь по агитации и пропаганде областного комитета, депутат Горсовета Иван Конобеев и первый секретарь новосибирского обкома ЛКСМ, депутат Заксобрания Роман Яковлев.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Напомним, что XVII Съезд КПРФ на котором и прошло избрание нового состава Центрального комитета партии завершился 27 мая в Москве. Председателем ЦК КПРФ вновь единогласно был избран Геннадий Зюганов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирское региональное отделение КПРФ на XXVI отчетной конференции рекомендовало Съезду партии кандидатуры в президенты страны — Геннадия Зюганова и Анатолия Локтя. Постановление о рекомендации Зюганова и Локтя в качестве кандидатов в президенты было принято конференцией подавляющим большинством голосов, окончательное решение примет съезд партии, который состоится в декабре.

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При этом и сам Локоть и его пресс-секретарь Артем Роговский уже неоднократно заявляли, что для мэра «участие в президентской кампании не является самоцелью».