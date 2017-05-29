Барнаул, 29 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Алтайские дорожники приступили к ремонту федеральной автомобильной дороги А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан». Как сообщает сегодня, 29 мая, Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай», работы ведутся на участке с 30 по 46 километр трассы.

Сайт Алтайского края Дорожное покрытие восстановят по технологии «Новачип»

Этот двухполосный участок второй технической категории получит защитный слой износа покрытия по технологии типа «Новачип», что позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики, устранить колейность. В соответствие с нормативами приведут показатели ровности и коэффициент сцепления покрытия.

По словам начальника строительного участка ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» Алексея Мощенских, именно «Новачип» лучшим образом устраняет колейность, ямочность и трещины автомобильной дороги. Одним из главных преимуществ дорожного полотна, сделанного по этой технологии, является то, что оно готово к эксплуатации уже через 20 минут после укладки.

Сайт Алтайского края Дорожное покрытие восстановят по технологии «Новачип»

«Срок службы дорог, отремонтированных по технологии «Новачип», в среднем составляет около 8 лет. За Уралом данная технология используется только в двух регионах — Алтайском крае и Омской области», — отметил дорожник.

Читайте также: Дороги Алтайского края преображают по новым технологиям

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на обслуживание сети автомобильных дорог в Алтайском крае (федеральных, региональных и муниципальных) будет направлено 12,4 млрд. рублей. В план ремонта включено 628 км автодорог, в том числе 500 км дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 990 погонных метров искусственных сооружений.

На А-322, помимо ремонта на четырех участках общей протяженностью 54 километра, выполнят еще устройство шероховатой поверхностной обработки (на трех участках), что позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дороги при минимальных затратах. Также предусмотрено устройство шумовых полос и другие дополнительные мероприятия по визуализации опасных мест и регламентированию режимов движения.