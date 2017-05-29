Москва, 29 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. 29 мая во всех регионах России начинается основной период ЕГЭ 2017 года. Сегодня выпускники российских школ сдают географию и информатику и ИКТ, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали около 65,5 тысячи человек, выпускной экзамен по географии в основной период сдавать решили 21,5 тысячи выпускников.

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам: русский язык, математика (базовая и профильная), физика, химия, история, обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки) и литература.

Для получения аттестата выпускники 2017 года сдают обязательные предметы — русский язык и математику. Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору для поступления в образовательные организации высшего образования.

Для иных категорий участников выбор предметов должен зависеть от планируемой специальности (направления подготовки) для продолжения образования в образовательных организациях высшего образования.

Следующим в расписании экзаменов идет предмет — математика базовая. ЕГЭ пройдет 31 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ 2017 года проходил с 23 марта по 14 апреля. Он прошел без сбоев и серьезных нарушений. Досрочно экзамены сдавали около 26,5 тыс. участников, что на 10 тысяч больше, чем в 2016 году. Основной период ЕГЭ-2017 продлится до 1 июля.