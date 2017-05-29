Вашингтон, 29 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Руководство Facebook обратилось с критикой в адрес немецкого правительства, которое рассматривает законопроект, направленный против распространения ненависти в интернете, сообщает 29 мая Die Zeit.

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Законопроект был предложен министром юстиции Германии Хайко Маасом.

Он предусматривает, что негативные комментарии и высказывания в постах пользователей должны быть удалены в течение 24 часов самим Facebook. В сложных случаях — в течение 7 дней.

В худшем случае на компанию может быть наложен штраф размером до 50 миллионов евро.

Представители Facebook считают, что за подобные ситуации ответственность должно нести «правовое государство».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект также подвергся критике со стороны Союза издателей журналов, утверждая, что это противоречит свободе слова.

«Свобода слова заканчивается там, где начинается уголовное право, — прокомментировал Маас, — Тем более мы не против свободы слова, мы против тех комментариев, которые разжигают национальную рознь и оскорбляют чувства отдельных категорий граждан».

Судьба законопроекта, скорее всего, решиться после проведения парламентских выборов, которые состоятся 24 сентября 2017 года.