Москва, 29 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. ОПЕК не удалось впечатлить трейдеров продлением срока действия соглашения о сокращении добычи нефти (от 30 ноября 2016 года). Поскольку рынок заложил в цены пролонгацию соглашения, трейдеры отреагировали на решение картеля продажами нефтяных фьючерсов, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. Баррель Brent подешевел на 7%, до 50,68%.

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Ситуацию на нефтяном рынке выправил министр энергетики РФ Александр Новак. В интервью Bloomberg TV Новак сообщил, что ОПЕК располагает другими для поддержки цен, и используют их, если потребуется. В случае необходимости участники соглашения готовы к принятию новых или корректировке старых мер.

В зависимости от ситуации на рынке квоты на добычу нефти могут, как сокращаться, так и увеличиваться. На американской сессии цена на Brent восстановилась на 3,17%, до $52,29.

Сегодня, 29 мая, Brent стоит $52.03 (-0.34%). Отскок цены от минимума $50,68 является бычьим сигналом для покупателей. Вопрос в другом — смогут ли они использовать его для возвращения цены в район $53,80−54,00.

Чем быстрее цена восстановится до 53,80, тем выше вероятность роста котировок до $55,75. 29 мая ожидается снижения котировок до уровня $51,50 с последующим ростом до $52,90/53,00 за баррель.

Напомним, торги по нефти 26 мая завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,34%, до $52,15 за баррель, WTI — на 1,84%, до $49,8 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ упала на 3,90%, до $48,51 за баррель.