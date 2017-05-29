Киев, 29 мая, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Доклад о «причастности России к финансированию террористических организаций» передала Украина вице-президенту Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Расе Юкнявичене 27 мая во время совместной конференции «Грузия — Украина — НАТО», сообщает 28 мая пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ветры

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Согласно сообщению, доклад был передан главой украинской делегации в ПА НАТО, депутатом Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Ириной Фриз. Как считает Фриз, на Украине смогли «раскрыть взаимодействие России с террористическими организациями на Ближнем Востоке и в Средней Азии, каналы их коммуникации и координации».

Отмечается, что вице-президент ПА НАТО поддержала запрет российских телеканалов на Украине и предложила уделить более пристальное внимание кибербезопасности, а также заявила о необходимости развивать систему ПВО НАТО на юго-востоке.

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Напомним, 27 мая в Тбилиси прошла международная конференция «Украина — Грузия — НАТО: актуальные вопросы углубления сотрудничества», на которой присутствовали первые вице-спикеры и депутаты парламентов Украины и Грузии, представители НАТО, министерства обороны Украины.