Москва, 29 мая, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Более 25 рейсов задержаны в воздушных гаванях Москвы, отправление шести рейсов не состоится вовсе. Об этом сообщает 29 мая сервис «Яндекс. Расписания».

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Аэропорт. Москва

По данным на 7:45, в «Домодедово» задерживается вылет 17 рейсов, шесть рейсов отменены. Отправление девяти лайнеров задержано в «Шереметьево». При этом из воздушных гаваней «Внуково» и «Жуковский» рейсы отправляются по расписанию.

29 мая в Центральном федеральном округе действует желтый уровень метеорологической опасности. По данным Гидрометцентра РФ, в Московском регионе ожидаются грозы и сильный ветер, скорость которого составит 17−22 м/с.