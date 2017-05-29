Сеул, 29 мая, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Американский атомный авианосец «Карл Винсон» покинет территориальные воды Южной Кореи в начале июня, он вернется в порт базирования в Сан-Диего (штат Калифорния, США), сообщает Bloomberg со ссылкой на газету Joong Ang Ilbo.

USS Carl Vinson

Об этом изданию сообщил чиновник в правительстве Южной Кореи. По пути в Сан-Диего авианосец совершит остановку на Гавайях. Точного времени отправления авианосца не сообщается.

С его уходом у берегов Северной Кореи останется авианосец «Рональд Рейган». Также ранее сообщалось, что в район Корейского полуострова направлен авианосец «Нимиц» — один из самых больших в мире.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о развертывании ударных сил ВМФ страны у берегов Северной Кореи, с целью заставить Пхеньян отказаться от дальнейших ядерных испытаний.

Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон» подошла к Корейскому полуострову 29 апреля. На борту авианосца находятся около семи десятков военных самолетов и вертолетов.

В состав группы также входят ракетный крейсер Lake Champlain (CG-57) и эсминцы Michael Murphy (DDG-112) и Wayne E. Meyer (DDG 108). Они оснащены системами раннего обнаружения «Иджис».