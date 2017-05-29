Москва, 29 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. После выхода американской статистики рубль растерял все заработанные очки против доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Вторая оценка ВВП США за I квартал оказалась лучше ожиданий и была пересмотрена в сторону увеличения с 0,7% до 1,2% (прогноз 0,9%). Курс доллара вернулся к уровню 57,03 руб., курс евро застопорился возле 63,85 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Выбраться из минуса рублю помог российский министр энергетики Александр Новак. Своими заявлениями он остановил падение нефтяных котировок, которые рухнули в четверг на 7% до $50,68 за баррель после заседания ОПЕК. Он сказал, что у ОПЕК есть другие средства для поддержки цен, и они будут использованы, если потребуется. На фоне восстановления цен на Brent с $50,68 до $52,29 (+3,17%) курс доллара снизился до 56,50 руб., курс евро — до 63,08 руб.

26 мая на американской сессии рубль подорожал к доллару и евро на фоне стабилизации нефтяных цен. В Азии Brent торгуется в минусе. Учитывая, что понедельник день коррекций, 29 мая можно ожидать дальнейшего снижения котировок до уровня $51,50, с которого ожидается новый рост цен на нефть.

Сегодня, 29 мая, пройдет уплата налога на прибыль. Пик налоговых платежей пройден, поэтому можно считать, что рубль лишился поддержки от налогового периода. По курсу доллара ожидается повышение котировок до уровня 56,80 руб., курсу евро — до 63,65 руб. Техническая картина по рублёвым парам указывает на боковое движение в течение двух дней.

Напомним, 26 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,00 коп. (-0,81%), до 56,50 руб., курс евро — на 65,50 коп. (-1,03%), до 63,15 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,9 млрд (-28,57%), евро/рубль — 211,7 млн евро (-18,00%).

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