Берлин, 29 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Гиперкар McLaren P1 LM установил новый мировой рекорд на трассе Нюрбургринга среди серийных автомобилей, машина прошла трассу за 6 минут 43,2 секунды, сообщает 29 мая портал Performance drive.

McLaren P1 LM

Таким образом, P1 LM побил рекорд, который недавно установил китайский электрокар Nio EP9, пройдя трассу за 6 минут 45,9 секунды. До китайского электромобиля рекордсменом был Lamborghini Huracan.

Это последнее достижение McLaren стало результатом 11-месячного тестирования и настройки гиперкара, причем первоначальный прототип XP1LM недавно также установил рекордное время, а затем снова вернулся в Великобританию. В McLaren говорят, что прототип XP1LM технически идентичен серийной модели P1 LM.

На данный момент по миру продано около 5 экземпляров McLaren P1 LM, машины ушли в США, Японию, ОАЭ и Великобританию. На автомобиле стоит гибридная силовая установка мощностью 1000 л.с., крутящий момент 1050 Нм. Такие показатели автомобиль выдает при использовании бензина с октановым числом 99.

Максимальная скорость, которую развивает автомобиль — 345 км/ч, но необходимо отметить то, что она ограничена. Масса машины — 1390 кг. Вместе с автомобилем поставляются динамометрический ключ и все необходимые инструменты, диагностический планшет, индивидуальный автомобильный чехол и устройство для зарядки аккумулятора.

McLaren P1 LM является серийным автомобилем, в основе которого лежит гоночная машина P1 GTR. Он разрабатывался компанией в сотрудничестве с Lanzante Motorsport. Покрышки Trofeo, использующиеся P1 LM также совместно разрабатывали Pirelli и McLaren.