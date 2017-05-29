Токио, 29 мая, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Баллистическая ракета, запущенная с территории КНДР, упала в море в 300 км от японских островов, в пределах экономической зоны Японии. Об этом 29 мая в ходе пресс-конференции заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга.

O-stranah.ru Чучхе. КНДР

Он отметил, что место падения ракеты, выпущенной из Вонсана, находится в 500 км от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 км от островов Оки в префектуре Симанэ.

Дальность полета ракеты и другие показатели говорят о том, что она относилась к баллистическим ракетам малой дальности типа Scud, заявила глава оборонного ведомства Японии Томоми Инада. Максимальная высота полета ракеты была довольно небольшой и составила 100 км.

По словам Инада, полет ракеты проходил стандартно, чего-либо необычного в нем не было. Вероятнее всего, запуск был совершен с целью проверки технических характеристик либо представлял собой учения. Не исключено, что таким образом Пхеньян продемонстрировал протест против международного давления на Северную Корею.

Напомним, 14 мая КНДР провела испытания ракеты «Хвансон-12», которая поднялась на высоту 2111 км и преодолела 787 км. 21 мая состоялись еще одни испытания — ракета «Пуккыксон-2», преодолев 500 км, упала в акватории Японского моря в 350 км от полуострова Корея.

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Как сообщало ИА REGNUM, об очередном пуске ракеты с территории КНДР стало известно в ночь на 29 мая. Южнокорейское военное ведомство заявило о том, что снаряд, предположительно являющийся баллистической ракетой, был запущен в окрестностях города Вонсан и полетел на восток. Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился провести экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Ранее США направили к берегам Корейского полуострова очередной авианосец Nimitz, усиливший ударную группу в западной части Тихого океана до трех авианосцев. Такая мера, по планам Вашингтона, должна была вынудить власти КНДР прекратить ядерные испытания.

При этом 28 мая стало известно об успешных испытаниях в КНДР новой системы ПВО. Их итогом стало распоряжение главы государства Ким Чен Ына о запуске нового зенитного оружия в серийное производство. Северокорейский лидер заявил о необходимости «полностью пресечь дикую мечту врага… хвастаться превосходством в воздухе».