Вашингтон, 29 мая, 2017, 07:58 — ИА Регнум. 23 мая: «Нэшвилл» одолел «Дакс» в решающем матче полуфинальной серии и вышел в финал

Шайба

Настроенный на победу «Нэшвилл» с первых секунд вырвался вперед. И уже спустя полторы минуты от начала матча «Предаторз» распечатали ворота Джонатана Бернье (Анахайм), гол забил — Остин Уотсон.

Не остановившись на этом, «Предаторз» забили второй гол, благодаря точному броску КолтонаСиссонса. В перерыве некоторые болельщики «Дакс» уже начали уходить со стадиона.

Во втором периоде «Анахайм» очнулся и отыграл одну шайбу, отличился — Ондржей Каше.

Третий период стал самым результативным в этой игре. В первую половину последнего периода «Анахайм» совершил невероятное возвращение и сравнял счет, проигрывая 3:1, они отыграли две шайбы, сделав счет равным. Разозлившиеся «Нэшвилл» забросили три шайбы в ворота оппонента и лишили «Дакс» шансов на выход в финал Кубка Стэнли.

В итоге этого матча и серии «Нэшвилл» завоевал титул победителя Западной Конференции. Для «Нэшвилла» это первый финал в их истории.

24 мая: «Оттава» добыла победу в шестом матче серии против «Пингвинз»

Первый период оказался безрезультативным, было лишь два удаления со стороны «Сенаторз». Открыть счёт в матче удалось Евгению Малкину в начале второго периода, «Питтсбург» вышел вперед. И сразу же после пропущенного гола «Оттава» перешла в прессинг, в результате которого дважды были удалены игроки оппонента, и Бобби Райан сравнял счет в матче.

Растерянный «Питтсбург» пропустил снова, благодаря усилиям Майка Хоффмана и его звена «Оттава» повела в счете. Прозвучала финальная серена, и игроки «Оттавы» ушли с поля с хорошим настроением и желанием выиграть следующий матч для выхода в финал Кубка Стэнли.

26 мая: Крис Куниц вывел «Питтсбург» в финал Кубка Стэнли

Первый период прошел без голов, но запомнился ожесточенной игрой команд. Второй период не уступал по зрелищности первому, но в отличие от первого периода, второй запомнился голом в ворота Крейга Андерсена (Оттава), шайбу забил — Крис Куниц. Настроенный на победу «Сенаторз» забил шайбу в ворота спустя двадцать секунд от пропущенного гола.

В третьем периоде ситуация сложилась такая же, как и в прошлом. Сначала отличилось звено «Питтсбурга», а затем счет сравнивают игроки «Оттавы», голы забили Джастин Шульц (Пингвинз) и РайанДзингель (Оттава). По итогам основного времени игра перешел в овертайм. Страсти накаляются, атаки сменяются контратаками, вот уже начинается второй овертайм и вымученные игроки «Питтсбурга» общими усилиями забивают гол, стадион полон радостными криками, «Питтсбург» выходит в финал.

Героем встречи стал Крис Куниц, забивший две шайбы в ворота «Сенаторз».

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли между «НэшвиллПредаторз» и «ПиттсбургПингвинз» состоится 30 мая.