Берлин, 29 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Опперман отнес «вольное поведение» американского президента Дональда Трампа к «угрозам безопасности» и призвал немецкие спецслужбы к осторожности, сообщает 28 мая Die Zeit.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

«То, что Дональд Трамп может произвольно раскрыть секретную информацию, является угрозой безопасности для Запада», — отметил Опперман в интервью Funke-Mediengruppe, ссылаясь на недавний случай с раскрытием секретной информации главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи, состоявшейся 10 мая, президент США поделился с российским министром конфиденциальными сведениями о террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего поставил под угрозу важнейший источник информации об исламистах.

«Данный случай ставит под угрозу обмен информацией всех сторон в рамках борьбы с террористами», — добавляет социал-демократ.

В США также назвали данное действие Дональда Трампа «крайне опрометчивым».