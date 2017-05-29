Вашингтон, 29 мая, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Власти США рассматривают возможность запрета провоза ноутбуков в салонах пассажирских воздушных судов на всех международных авиарейсах, которые прибывают в США и отправляются в другие страны. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли в эфире телеканала Fox News.

Самолет

По его мнению, представители террористических организаций «одержимы» идеей взорвать пассажирский авиалайнер в воздухе.

«Это то, чем террористы одержимы — подрыв самолета в воздухе, особенно если это американский перевозчик, особенно если на борту в основном граждане США», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, распоряжение властей США о запрете на провоз гаджетов в салоне самолета вступило в силу 21 марта 2017 года. Запрет распространяется на рейсы из Катара, Саудовской Аравии, Турции, Египта, Иордании, Кувейта, Марокко и ОАЭ, которые осуществляют около 10 авиакомпаний.

Речь идет о запрете на провоз в ручной клади электронных устройств крупнее мобильного телефона. Граждане не могут взять в салон самолета ноутбуки, планшеты и электронные книги.

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