Москва, 29 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Виновность в получении взяток признал бывший губернатор Удмуртии Александр Соловьев, пишет 29 мая газета «Коммерсантъ».

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Соловьев признал, что несколько раз получал взятки. Но он не признает версию Следственного комитета РФ о том, что им было получено 140 миллионов рублей.

Защита Соловьева считает, что он мог признать вину во взятках под давлением следствия. По данным его адвокатов — Сергея Ларионова и Ирины Пикалевой, он добровольно сотрудничал со следствием. Договор с ними заключила дочь бывшего губернатора Евгенией Сирик — уже на следующий день после задержания Соловьева.

«Однако следователь Роман Мухачев фактически проигнорировал данное решение, введя в дело адвоката по назначению Алексея Ульянова. Именно он участвовал в оформлении протокола задержания экс-губернатора в Москве и предъявлении тому обвинения. А для представления интересов Александра Соловьева в Басманном суде, где рассматривалось ходатайство о его аресте, судом был назначен другой адвокат — Галина Гамбург», — пояснила она.

Нанятые Сирик адвокаты наблюдали за ходом дела «со стороны». Интересы Соловьева они представляли только один раз в Мосгорсуде — в ходе рассмотрения жалобы Ларионова на арест бывшего чиновника.

По мнению защиты, следствие добивается от Соловьева признаний. В апелляционном суде он сказал:

«Да, я нарушил закон».

Напомним, Соловьев обвиняется в двукратном получении взяток в особо крупном размере. Эти действия подпадают под часть 6 статьи 290 УК РФ.

Следователи полагают, что Соловьев в период 2014—2016 гг. получил от представителей организаций, строящих мостовые переходы через реку Кама и реку Буй у города Камбарки (Удмуртия), взятки в размере 139 миллионов рублей. Кроме того, ему была выделена доля участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Со своей стороны чиновник обязался предоставлять строителям внеочередную оплату из федерального и регионального бюджетов, а также помощь в получении лицензий на геологическое изучения, разведку участка и добычу песка и песчано-гравийной смеси.