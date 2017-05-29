Ставрополь, 29 мая, 2017, 07:45 — ИА Регнум. На Ставрополье тысячи жителей эвакуируют из семи поселений из-за угрозы наполнения Отказненского водохранилища и прорыва дамбы, говорится в сообщении на сайте губернатора края.

Wikimapia.org Отказненское водохранилище

Решение было принято на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям в 20:00 по местному времени 28 мая. Согласно уточненному прогнозу наполнения водохранилища, приток воды не падает, что приводит к риску его разгерметизации.

С 6:00 по местному времени начнется эвакуация в селе Отказное, с 10:00 — в Зеленокумске, а с 12:00 — в селах Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное.

Для жителей эвакуируемых поселков подготовлено 100 пунктов временного размещения и около 400 автобусов. После эвакуации населения въехать на территорию поселений можно будет только по паспорту в сопровождении представителей МЧС и правоохранительных органов. В эвакуации задействовано около 5 тыс. сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих Вооруженных Сил и Росгвардии, а также волонтёров.

Накануне сообщалось о подъеме воды в Отказненском водохранилище, которое было вызвано увеличением притока из реки Кума вследствие длительных и обильных осадков на территории Ставрополья.

Ситуация была осложнена сильными дождями, которые прошли накануне в ряде районов края, в том числе — в Советском.