Иркутск, 29 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Случай с отставкой мэра Вихоревки Геннадия Пуляева по решению губернатора Иркутской области Сергея Левченко «может стать мотивом для более ответственного отношения местных властей к вопросам безопасности населения и территории», считает начальник Сибирского регионального центра (СРЦ) МЧС России Сергей Диденко.

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Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 29 мая, в СРЦ МЧС России, Диденко прокомментировал «беспрецедентный случай в Иркутской области».

Сергей Левченко отстранил от должности главу Вихоревского городского поселения Братского района Геннадия Пуляева 5 мая 2017 года. Причиной принятого решения послужили проблемы в коммунальном хозяйстве города и многократные поломки местной угольной котельной во время отопительного сезона. Семь раз за зиму котельная останавливалась полностью.

По словам Сергея Диденко, местные власти «действительно неоправданно мало уделяют внимания обеспечению защиты населения на подведомственной территории», и это касается практически всех направлений жизнедеятельности, а не только подготовки к отопительному сезону.

«Чрезвычайная ситуация — это большая беда, страдают люди, а между тем они имеют конституционное право на безопасную и комфортную жизнь. Задача руководителей всех уровней власти — предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить ЧС, работать на предупреждение. Качественная профилактика — это новый формат работы, внедрять который мы настоятельно убеждаем руководителей регионов и органов местного самоуправления. Больше того, мы предлагаем помощь в организации профилактической работы, но пока особого желания со стороны муниципалов нет. Случай с отставкой мэра по решению губернатора может стать мотивом для более ответственного отношения местных властей к вопросам безопасности населения и территории», — сказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России.

Напомним, в мае губернатор Иркутской области Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева. Подчеркивалось, что право отрешения от должности руководителя муниципалитета высшим должностным лицом использовано в регионе впервые. Пуляев заявил, что намерен обжаловать решение губернатора. Он подал исковое заявление в Иркутский облсуд. Однако суд оставил иск Пуляева без удовлетворения, поскольку не нашел в действиях губернатора нарушений законодательства.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, из-за срыва отопительного сезона в Вихоревке 22 ноября 2016 года был введен режим ЧС. В течение двух месяцев в городе так и не смогли стабилизировать работу самой большой угольной котельной «Водогрейная», от которой зависит теплоснабжение 40% многоквартирных домов населенного пункта.

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