Москва, 29 мая, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Запад не может бороться с терроризмом, поскольку он сам его взращивал, а Россию, которая с терроризмом борется демонизировал, заявил востоковед Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Воскресный вечер в Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Группировки

"Ваши города взрывают, ваших детей убивают, Россия, которая борется с террористами вам не нужна… — заявил эксперт, полемизируя с американским политологом Николаем Злобиным — Немецкие десантники, да — это здорово. Кто-нибудь рассказал, кого они тренировали в Иордании и Турции, за что Турция выкинула ваши вертолеты… с Инжирлика в Иорданию? Если не считать французского, итальянского, американского, немецкого (о чем немцы понятия не имеют) тренинга террористических группировок на территории Иордании, и кстати, Турции, то… если это борьба с терроризмом, ну ради бога», — отметил Сатановский, ставя под сомнение принципиальную способность Европы вести реальную борьбу с международным терроризмом.

«И в этом плане, что на Ближнем Востоке может сделать Европа? Объявить, что НАТО борется с терроризмом? Это даже не смешно. Именно поэтому и в Ливии сегодня, где казалось еще вчера англичане, американцы, итальянцы и французы ратовали разным группировкам, поставляя своих десантников… Россию вообще не видели. Вдруг ее увидели, она оказалась важным игроком… Мир разваливается под слова об «атлантической солидарности», — закончил свою мысль эксперт.

Ранее Сатановский заявил, что Запад хочет расправиться с Россией точно также, как с Византийской Империей.