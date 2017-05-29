Тегусигальпа, 29 мая, 2017, 07:38 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения в результате давки во время футбольного матча в столице Гондурасе, сообщает 29 мая Reuters.

Тегусигальпа. Гондурас

Финальный матч в сезоне открывали команды «Мотагуа» и «Гондурас Прогресо», сотни болельщиков попытались прорваться через ограждения, чтобы попасть на стадион, в результате чего началась давка.

По словам Мигеля Осорио, представителя университетской больницы, в которую доставили пострадавших, четыре человека погибли, десятки получили ранения, в их числе были дети.

По данным полиции, давка началась по причине того, что было продано слишком много билетов и на матч пришло больше болельщиков, чем может вместить стадион.

Напомним, футбольные матчи не раз становились местом трагедии. Так, однажды матч между командами Гондураса и Сальвадора перерос в войну между государствами, которая длилась около недели — с 15 июля по 20 июля 1969 года.

Тогда в ходе конфликта болельщиков, недовольных поражением Гондураса, начались массовые манифестации, переросшие в кровопролитие, к которому присоединились военные. В результате войны между государствами погибло по меньшей мере 3 тыс. человек.