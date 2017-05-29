Берлин, 29 мая, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Берлин дал Анкаре две недели на решение вопроса о снятии запрета для немецких депутатов на посещение военной авиабазы Инджирлик, пишет 28 мая Der Merkur.

База ВВС США Инджирлик

Согласно немецким СМИ, 26 мая бундестаг созвал брифинг депутатов, в ходе которого было решено дать Турции «время для раздумий».

Если Турция не изменит своего решения, то правительство ФРГ будет голосовать за вывод немецких военных с авиабазы.

Напомним, что турецкое руководство 15 мая отказало депутатам бундестага посетить 260 военных бундесвера на авиабазе Инджирлик, участвующих в военных операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной коалиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Анкара объясняет это тем, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким военным и чиновникам, которые обвиняются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Как альтернативу турецкой базе Германия рассматривает военно-воздушную базу в Иордании Муваффак.

Король Иордани Абдалла II в ходе встречи с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен отметил, что готов предоставить любую помощь и поддержку Германии.