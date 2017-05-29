Москва, 29 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Пресс-конференция крупнейших общественных родительских и правозащитных организаций России, вышедших из Общественного Совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка А. Кузнецовой, переносится на 1 июня по техническим причинам.

Иван Шилов ИА REGNUM

Организации, выступающие против внедрения в нашей стране ювенальных технологий, обсудят в пресс-центре ИА REGNUM работу уполномоченного по правам ребенка (УПР) Анны Кузнецовой над поручением президента РФ Владимира Путина дать анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи.

Также участники встречи намерены указать на абсурдность текущей стратегии семейной политики. В том числе будет обсуждаться её вторичность — зависимость от чуждых России иностранных идей и схем.

В пресс-конференции 1 июня примут участие:

Денис Давыдов , «Лига безопасного интернета»;

, «Лига безопасного интернета»; Мария Мамиконян , общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»;

, общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление»; Валерий Солянин , «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»;

, «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям»; Ольга Леткова , АРКС;

, АРКС; Элина Жгутова , правозащитный центр «Иван-чай»;

, правозащитный центр «Иван-чай»; Николай Бондаренко , председатель правозащитного движения «Пчелки»;

, председатель правозащитного движения «Пчелки»; Татьяна Шишова , психолог, Детский фонд;

, психолог, Детский фонд; Протоиерей Александр Ильяшенко , настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре;

, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре; Елена Тимошина , заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук;

, заместитель директора Общественного центра правовых экспертиз и законопроектной деятельности, ученый-криминолог, кандидат юридических наук; Татьяна Крылатова , научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья;

, научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья; Ирина Медведева, член Правления Российского детского фонда, член Союза писателей России, психолог.

Начало пресс-конференции — 12:00.

Регистрация гостей и участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж).

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