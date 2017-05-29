Ростов-на-Дону, 29 мая, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Тренер женской гандбольной сборной России Евгений Трефилов готов снять шляпу перед игроками «Ростов-Дона». Но произойдёт это только в том случае, если подопечные Фредерика Бужана окажутся полезными в квалификационных играх чемпионата мира. Об этом наставник национальной команды сообщил после победы ростовчанок над его дружиной — «Кубанью» — в Кубке России, передаёт ИА REGNUM 29 мая.

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Игры предстоят 9 и 14 июня. А пока ростовчанки празднуют завершившийся сезон с четырьмя трофеями. Дружина Бужана завоевала Суперкубок России, Кубок ЕГФ и России, а также выиграла российский чемпионат. По словам рулевого клуба, это удалось благодаря характеру команды.

«После очередной победы бывает сложно вернуться в игру, адаптироваться. К счастью, нам это удалось. Кубок России — самый сложный титул для нас. Он последний в сезоне, а это всегда непросто. Кроме того, мы играли без наших трёх олимпийских чемпионок», — напомнил Фредерик Бужан.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, для ростовских гандболисток первая половина сезона выдалась неудачной как в физическом плане, так и в психологическом. Многие спортсменки перед матчами не успели восстановиться и сплотиться после триумфального выступления на Олимпиаде-2016 в Рио. Потому и европейское турне в Лиге чемпионов ЕГФ донской команде не удалось, клуб покинул групповую стадию.

В этой связи в ноябре 2016 года датчанин Ян Лесли покинул тренерский штаб «Ростов-Дона». Но буквально через месяц его сменил француз Фредерик Бужан, который подготовил специальную программу восстановления травмированных игроков и принялся возрождать командный дух.

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