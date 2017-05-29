Вашингтон, 29 мая, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Хакеры, создавшие вирус WannaCry, являются выходцами из Китая, Гонконга, Тайваня или Сингапура, пишет South China Morning Post.

geralt Компьютерный вирус

По мнению экспертов американской компании Flashpoint, вирус создан носителями китайского языка, а именно — его южного диалекта.

Об этом свидетельствует один нюанс в тексте, замеченный экспертами. В тексте на китайском языке используется диалект слова «неделя» (libai). Именно этот диалект применяется в Гонконге и южной части Китая, а также на Тайване и в Сингапуре.

Данные получены в результате лингвокриминалистического исследования.

Предполагается, что программу написали на китайском языке, затем переведя на английский. Далее текст был переведен на 26 языков — программой автоматизированного перевода.

При этом специалист по китайскому языку, профессор Университета Цзимэй утверждает, что наличие этого диалекта в сообщении еще не доказывает китайское происхождение программы. По его данным, слово «libai» употребляют и жители северного Китая.

Напомним, атака вируса WannaCry произошла 12 мая 2017 года. Заражению подверглись порядка 300 тысяч компьютеров в 150 странах.

Одной из наиболее масштабно атакованных стран стала Россия. Кроме того, сильно пострадали компьютеры на Тайване, на Украине, в Индии. WannaCry, проникая в компьютер, шифрует информацию, а затем требует выкуп за расшифровку.

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