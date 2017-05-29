Москва, 29 мая, 2017, 07:18 — ИА Регнум. "А когда наши отношения с Европой, Соединенным Штатами, как коллективным Западом с его «трансатлантической солидарностью», может нормализуются? Я почитал историю Византийской Империи, из которой явствует, что никогда. Потому что «трансатлантическая солидарность» очень напоминает отношения коллективной Европы с коллективной Византией. Как её в 1204 году захватили и перерезали, а потом спокойно сдали османам…», — заявил эксперт, отметив, что Сильная Россия в любой её ипостаси Западу не нужна, и, наоборот, вызывает желание поскорее с ней покончить.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Когда Россия или Советский Союз до того, или Российская Империя… становится некоторым центром «цивилизованного мира», частью которого является, то единственной целью этого «цивилизованного мира» является перерезать ей глотку, или хотя бы поджилки подрезать, чтобы её прибили другие», — подытожил востоковед.

Напомним, что Российское княжество, а затем и Московское царство приняло мессианскую идею Третьего Рима, объявив себя фактически духовной наследницей Византии после её краха.