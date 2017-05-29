Рим, 29 мая, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Западные СМИ пестрят заголовками о том, что саммит «Большой семерки» прошел неудачно: лидеры не смогли договориться по многим вопросам, пишет 28 мая Der Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Миграционный кризис, свободная торговля, защита климата, помощь африканским странам: члены «Большой семерки» не пришли к консенсусу по этим вопросам.

Нерешенные проблемы «придется» разбирать на саммите G20, который пройдет 7—8 июля в Гамбурге. Однако на нем будет присутствовать более широкий спектр позиций лидеров «Большой двадцатки», и к общему решению будет прийти еще сложнее.

Особенную критику получила позиция Дональда Трампа по защите климата.

Это неприятно, когда после долгих лет переговоров и споров в Париже, где, наконец, было подписано важное соглашение, второй по величине «нарушитель окружающей среды» в лице США отказывается брать на себя международные обязательства, пишет Der Merkur.

Напомним, что решение по защите климата в рамках Парижского соглашения Трамп обещал объявить на грядущей неделе, но к адекватному решению американского президента относятся «скептически».

Европейские СМИ по окончании саммита G7 писали, что ушло много финансовых средств на обеспечение безопасности проведения двухдневной встречи лидеров «Большой семерки», но в итоге все было зря, так как не было принято важных решений.

В данной ситуации президент России оказался в наиболее выигрышной ситуации.

В связи с «провалом» саммита G7, победителем в итоге остался Путин, пишет издание.

Напомним, что Россия была исключена из G8 в 2014 году в связи с ситуацией вокруг Крыма.