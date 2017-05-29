Киев, 29 мая, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Пограничникам Украины важно обустроить госграницу на западе страны по европейским стандартам, а на востоке государства должна быть создана «непреодолимая крепость». Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил в своем поздравлении ко Дню пограничника, опубликованном на сайте СНБО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Вы (пограничники Украины) стоите на переднем крае обороны Украины вместе с боевыми побратимами от Вооруженных сил (ВС) и Нацгвардии, защищая суверенитет и территориальную целостность нашей страны», — говорит он.

По его словам, для Украины важно обустроить госграницу на Западе по европейским стандартам, а на Востоке — создать «непреодолимую крепость».

«Убежден в том, что украинские пограничники достойно выполнят все задачи, которые перед ними поставила страна!» — отметил секретарь СНБО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 г. Государственная пограничная служба Украины проинформировала официальный Киев, что для завершения реализации проекта «Стена» и введения его в эксплуатацию необходимо 3,4 млрд гривен ($127 млн).

При этом в Госпогранслужбе уточнили, что по состоянию на 1 февраля 2017 г. на строительство «Стены» потратили 600 млн гривен ($22 млн).

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