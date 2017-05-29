Казань, 29 мая, 2017, 06:36 — ИА Регнум.

МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» в бессрочное пользование будут переданы 12 участков в районе прохождения высокоскоростной магистрали Москва — Казань. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, постановлениями исполкома Казани казённому учреждению предварительно одобрено выделение земли в особо охраняемом лесопарке «Лебяжье». Площадь участков колеблется от 192 311 до 4 592 777 кв. метров.

Komanda-k.ru Лесопарк «Лебяжье»

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Участки выделяются из не разграниченных земель, находящихся в государственной собственности, а также путём разделения имеющихся участков. Менять вид разрешённого использования для них не планируется. Они по-прежнему будут относиться к особо охраняемым природным территориям. Кроме того, именно муниципальное казённое предприятие должно будет обеспечить соблюдение режима использования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ВСМ Москва — Казань оценивается в 1,26 трлн рублей. Магистраль протяженностью 770 км станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Такая скорость позволит пассажирам добираться до конечной точки маршрута максимум за 3,5 часа. Магистраль соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина. В мае — июне 2017 года планируется завершить проектирование магистрали, запущена она может быть до 2022 года.

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Общественные слушания по влиянию высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань на экологию в Татарии пройдут 13 июня — в Зеленодольске и 14 июня в Казани.