Красноярск, 29 мая, 2017, 06:20 — ИА Регнум. Уголовные дела о последствиях природных пожаров в Красноярском крае приняты к производству центральным аппаратом Следственного комитета.

Ян Брейгель Младший. Пожар в деревне

Как сообщили ИА REGNUM в СК России, к установлению объективной картины трагедии будут подключены наиболее опытные сотрудники центрального аппарата.

В ведомстве напомнили, что по факту массового выгорания жилых домов и гибели людей в крае расследуется ряд уголовных дел о халатности (ст. 293 УК РФ) и проводится ряд процессуальных проверок. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил «оценить реальный ущерб и детально изучить все причины и условия, оставившие сотни жителей региона без крова, а также полноту мер, которые принимались как уже по факту, так и должны были быть приняты, чтобы предупредить и ликвидировать ужасающие последствия».

«Следователи примут исчерпывающие меры, чтобы привлечь ответственных лиц к установленной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в результате массовых пожаров без жилья остались 533 человека, в том числе 67 детей. Сгорело 130 жилых домов. Возгорания произошли в пяти населенных пунктах — в городах Канске и Лесосибирске, в поселке Стрелка под Лесосибирском, в поселке Малая Кеть Бирилюсского района, а также в поселке Тиличеть Нижнеингашского района. Помимо жилых домов огнем повреждены четыре лесопромышленных базы, одна перевалочная база и одна пилорама.

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В городе Канске в пожарах погибли два человека. Еще один человек погиб в Тиличети.

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Напомним, с 24 мая в связи с пожарами введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и в Иркутской области.

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