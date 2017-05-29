Берлин, 29 мая, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Председатель социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал страны ЕС к более тесному сотрудничеству, чтобы «дать отпор Трампу», пишет 28 мая Der Merkur.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Он считает, что для европейских членов «Большой семерки» саммит во многом прошел неудачно.

«Мы не должны подчиняться логике Дональда Трампа, мы должны быть сильными», — отметил Шульц в интервью немецкой телерадиокомпании ARD.

Ранее канцлер Ангела Меркель отметила после саммита G7, что европейцы должны «взять собственную судьбу в свои руки» и ни на кого не полагаться.

«Мы должны были дать отпор еще на саммите НАТО, но не дали его в полной мере и на саммите G7, — добавляет Шульц. — Мы не должны позволить президенту США унижать других».

Напомним, что саммит НАТО прошел в Брюсселе 25 мая, после чего на Сицилии лидер «Большой семерки» обсуждали ряд международных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры стран не могли прийти к консенсусу по многим вопросам.