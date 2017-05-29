Казань, 29 мая, 2017, 06:13 — ИА Регнум.

Банк-банкрот «Татфондбанк» пытается закрыть финансовые дыры через расторжение договоров с компаниями. Первые два иска на общую сумму почти 1 млрд рублей поданы в Арбитражный суд Татарии 25 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу данных суда.

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ПАО «Татфондбанк» требует признать недействительным соглашение от 5 декабря 2016 года, по которому ипотечный договор между банком и некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» должен быть расторгнут. Сам ипотечный договор подписан 6 мая 2016 года. Общая сумма исковых претензий составляет 937 696 616,9 руб.

Как сообщает ИА REGNUM, также «Татфондбанк» пытается признать недействительными две банковские операции по списанию со счетов ООО «Нева-МеталлТрэйд» 28 953 073,77 руб. Деньги списывались по договору кредитования, который банк заключил с компанией 7 июля 2016 года. Операции по списанию средств были совершены 21 ноября и 14 декабря 2016 года.

В это же время растёт количество исков от бывших вкладчиков к самому банку. В Вахитовский районный суд Казани, где рассматриваются большинство дел к ПАО «Татфондбанк», только за прошлую неделю, с 22 по 28 мая, подали 30 исков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ПАО «Татфондбанк» лишили лицензии 3 марта, а банкротом он был признан 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года. Для включения в реестр ТФБ на имя конкурсного управляющего подано уже более 12 тысяч заявлений. В настоящее время также расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей

В рамках расследования деятельности «ТФБ Финанс» были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителей председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова и Сергея Мещанова.

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Также в СИЗО находится глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».