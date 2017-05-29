Петропавловск-Камчатский, 29 мая, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Читайте также: На Камчатке дачники жалуются на соседей с дальневосточного гектара

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Дачники провели собрание собственников и приняли решение восстановить ворота на одной из дорог в конце улицы перед сопкой, и перерыть наверху две дороги.

«Проехать до участков, которые были выделены под дальневосточные гектары можно только через наш СНТ. Это, конечно, большой вопрос, как выдаются такие участки, к которым фактически нет проезда. Дело в том, что наши дороги они не обремененные, то есть они принадлежат СНТ и предназначены только для передвижения транспорта дачников, но никак не для тяжелой техники, необходимой для нужд тех, кто получил землю по дальневосточному гектару», — рассказали дачники.

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Они также готовят обращение и сбор подписей под письмом региональным властям с просьбой разобраться в ситуации. В частности, проверить законность выделения земли, законность действий тех, кто получил землю, так как они, по утверждению дачников, рубят кедрач. Кроме того, люди хотят просить чиновников по возможности, пересмотреть границы выделенных участков.

«Там рядом, через несколько сотен метров есть хорошие места, где нет леса. Почему там не дали, не понятно. Зачем рубить лес на сопке над нашими домами», — отмечают дачники.

Если конфликт между дачниками и владельцами дальневостчоных гектаров не будет решен, то последним, по всей видимости, трудно будет попасть к себе на участки, так как фактически проезда для них сейчас там нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам чиновников Елизовского района, к которому относится Кунчилово, пять участков под дальневосточный гектар были выданы законно и на общих основаниях. Однако в администрации пояснили, что рубка кедрача, о которой говорят дачники, ведется незаконно.