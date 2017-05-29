Пекин, 29 мая, 2017, 05:48 — ИА Регнум.

Двадцать человек с ножевыми ранениями были доставлены в больницу китайской провинции Гуйчжоу после нападения на них невменяемого мужчины. Двое пострадавших позже скончались, сообщает 29 мая агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Кровь на ноже

Полиция задержала мужчину, виновного в смерти двух человек и ранившего еще 18.

Преступнику около 30 лет. В настоящее время он находится под стражей. О мотивах преступления по-прежнему ничего не известно.

По словам отца задержанного, нападавший страдал психическим заболеванием.

В последнее время в Китае возросло количество преступлений с холодным оружием, направленных против жизни и здоровья граждан, в том числе детей. Так, в январе текущего года одиннадцать детей были ранены преступником во время нападения на детский сад.