Петропавловск-Камчатский, 29 мая, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Землетрясение у восточного побережья Камчатки почувствовали жители некоторых городов полуострова, сообщает 29 мая Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

kuhnmi Камчатка

По данным источника, колебания земной коры были зафиксированы в 12:28 (03:28 мск) в акватории Тихого океана в 120 км от Петропавловска-Камчатского.

Магнитуда землетрясения составила 4,8, его очаг залегал на глубине 33 км.

Местные жители ощущали интенсивность сейсмособытия около двух баллов.

Жертв и разрушений зафиксировано не было, угроза цунами не объявлялась.